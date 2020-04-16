Матвиенко рассказала, когда объявят новую дату парада Победы

Москва, 16 апреля. Парад Победы состоится в этом году, но решение по дате будет принято в ближайшее время. Об этом журналистам рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Парад Победы состоится в этом году, а дата проведения парада будет зависеть и определяться в связи с эпидемиологической ситуацией. Думаю, что решение будет принято в ближайшие дни. Об этом будет объявлено», — сказала она.

По мнению Матвиенко, вне зависимости от даты парада, 9 мая российские семьи обязательно отпразднуют.

«Семьи соберутся дома, поставят свечи, встретятся с помощью видеосвязи со старшими, ветеранами. Это будут теплые, эмоциональные встречи», — добавила она.

Напомним, ранее российские ветеранские организации обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В качестве возможной даты переноса парада Победы называлась дата 24 июня — день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова».