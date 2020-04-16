Главврач Боткинской больницы назвал три фактора, провоцирующих тяжелое течение COVID-19

Существует три основных критерия, которые обуславливают тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, заявил главный врач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге Денис Гусев.

В ходе прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» главврач петербургской инфекционной больницы имени Боткина сообщил, что на сегодняшний день в стационаре лечатся 386 человек, у 207 из них подтвержден COVID-19.

«Из всех пациентов, которые сегодня находятся на лечении, порядка пяти процентов имеют тяжелую форму заболевания. Это, прежде всего, пневмония — пневмония двусторонняя, полисегментарная, с дыхательной недостаточностью», — рассказал Денис Гусев.

По его словам, портрет тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией одинаков.

«Это, прежде всего, возраст. Практически все пациенты — старше 65 лет. Это пациенты, которые имеют значимую сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, а также избыточный вес. Эти три основных критерия являются предикторами развития тяжелого течения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул главврач больницы имени Боткина.

За последние сутки в Петербурге было выявлено 154 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев перевалило за тысячу. При этом сообщается, что инфекционная больница имени Боткина, а также Покровская больница, ориентированная на прием больных с пневмонией, остановили прием новых пациентов в связи с нехваткой мест.

По данным комитета по здравоохранению правительства Петербурга, пациентов с подозрением на коронавирус будут принимать другие больницы, которые сейчас перепрофилируются под больных с COVID-19.

«Число таких учреждений увеличивается, в список добавились горбольница №40 Курортного района и горбольница №20», — сообщили накануне в комздраве Петербурга.

Кроме того, с 15 апреля больных с пневмониями в Петербурге начали доставлять в Введенскую больницу, с которой сняли карантин. Дезинфекцию после карантина проходят Александровская больница и больница Святого великомученика Георгия. В ближайшее время они тоже начнут принимать коронавирусных больных.