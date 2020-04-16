Дана Борисова рассказала, как придумала биографию мужу-гастарбайтеру

Москва, 16 апреля. Известная телеведущая Дана Борисова поделилась деталями своего брака с уроженцем Луганска Андреем Трощенко. Пара сочеталась браком почти пять лет назад, в июне 2015 года, однако совместная жизнь продлилась недолго.

Борисова тогда всем говорила, что ее избранник перебрался из Луганска в Россию и построил успешный бизнес. И лишь недавно она призналась, что на деле ее муж был рядовым радиомастером. Именно благодаря этой профессии пара и познакомилась.

Борисова принесла на починку сломанный радиотелефон. Через некоторое время между молодыми людьми завязался роман, а еще через несколько недель Трощенко сделал своей возлюбленной предложение, на которое тут же получил согласие.

Столь необычный выбор спутника жизни девушка объяснила тем, что в тот момент страдала от наркотической и алкогольной зависимости. При этом Борисова сделала все, чтобы обеспечить своего мужа.

«Я совершенно потеряла голову. Девушка с телевидения влюбилась в подобного персонажа. Отмыла его, очистила, переодела — разорилась. Придумала ему достойную легенду – будто он мой сосед по элитному жилому комплексу», — рассказала теледива KP.ru.

По ее словам, Трощенко был человеком невзыскательным. Жена покупала ему вещи от Louis Vuitton, а ему достаточно было любимых носков и трусов, которые он сам стирал и сушил на батарее. Спустя 8 месяцев совместной жизни супруги расстались.

