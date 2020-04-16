Российские предприятия пострадают «в квадрате» из-за оттока мигрантов на фоне COVID-19

Российские предприятия могут сильно пострадать из-за массового оттока трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил политический деятель, ученый-экономист Павел Медведев в комментарии Федеральному агентству новостей.

С 1 марта по 8 апреля из страны выехали 1,2 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщило МВД России. По мнению Павла Медведева, сейчас в сфере трудовой миграции происходит примерно то же самое, что и шесть лет назад. Правда, уже по другой причине.

«Произошло то же самое, что и в 2014 году, когда обесценился рубль, и перестало быть выгодным здесь работать. Это, в общем, естественное явление. Я думаю, что [выезжают] иностранцы, которые здесь зарабатывали. В России работают многие: и из Средней Азии приезжают люди на заработки, и украинцы — в последнее время меньше, но тоже приезжают», — сказал Павел Медведев.

Массовый отток мигрантов ударит, в первую очередь, по российским предприятиям. Эксперт объяснил, чем эта волна грозит отечественной экономике.

«В краткосрочной перспективе, во всяком случае, это усиливает экономические кризисные явления. <…> Российские предприятия пострадают в квадрате. Сначала работа на абстрактном российском предприятии перестает быть выгодной, а потом она прекращается, потому что некому работать. Я надеюсь, что очень многие предприятия все-таки не остановятся, но тем не менее отрицательный прирост ВВП нам в этом году обеспечен», — прогнозирует Павел Медведев.

С одной стороны, россияне смогут занять часть рабочих мест, которые стали вакантными после отъезда иностранных граждан. Спрос на них после пандемии, по оценкам экспертов, явно будет.

«Россияне в некоторой степени, конечно, займут эти места, потому что безработица вырастет. По прогнозу [главы Счетной палаты РФ] Алексея Кудрина — в три раза. Россияне отчасти эти места займут, но физически не существует столько россиян, сколько освободится этих «непривычных» в последнее время для них рабочих мест», — обратил внимание экономист.

Российские власти принимают необходимые меры для поддержки отечественного бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин пообещал, что государство поддержит строительный комплекс. По его мнению, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие секторы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, сообщил, что более полумиллиона российских компаний могут рассчитывать на выплаты государства в связи с пандемией. Финансовые средства бизнес начнет получать с 18 мая. Глава Кабмина также призвал финансовые учреждения активнее включаться в программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату заработных плат сотрудникам в пострадавших из-за коронавируса отраслях.