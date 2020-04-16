Режиссер Анашкин ответил критикам телесериала «Зулейха открывает глаза»

Российский режиссер Егор Анашкин заявил, что телесериал «Зулейха открывает глаза» — это не антисоветское кино, в нем никто не выносит суждения, поэтому он не заслуживает негативных отзывов.

Представители одной из левых партий потребовали от телеканала «Россия 1», на котором 13 апреля состоялась премьера телесериала «Зулейха открывает глаза», прекратить его показ, так как, по их мнению, фильм очерняет советский период истории нашей страны, а также искажает жизнь татарского народа.

Режиссер Егор Анашкин, снявший этот сериал по роману писательницы Гузель Яхиной, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, о чем сюжет фильма и почему он не заслуживает негативных отзывов.

«Понимаете, какая тут история, — начал он. — Мне кажется, что они [критики] сами этими своими действиями как раз и разжигают ненависть в людях. У нас история о том, что человек должен прощать. О главной героине, забитой татарской женщине, которая, мало того, что простила, но еще и полюбила своего врага, убившего ее мужа и полностью уничтожившего ее жизнь».

Но все эти события не сломили Зулейху, она нашла в себе силы это пережить, простить и жить дальше, отметил Анашкин.

«Очень странно, что у людей [которые критикуют] напрочь отсутствует такая способность прощать, — сказал он. — Это первое. Второе. Если уж на то пошло, получается, что у нас перевоспитался главный герой. Давайте тогда говорить о том, что это история о хорошем НКВДэшнике. О таком правильном и позитивном. Почему тогда об этом не кричим?»

Обличительную реакцию зрителей на телесериал режиссер назвал глупостью, отметив, что это в сюжете не столько политики, сколько эмоций.

«Это не антисоветское кино, и мы не против кого бы то ни было, — пояснил Анашкин. — Никто не выносит суждения — кто прав, кто виноват. История вообще о другом. Была такая историческая данность, тяжелый период в жизни нашей страны. Репрессии. Ужас и кошмар».

По мнению Егора Анашкина, у каждого человека свое отношение к событиям, описанным в сюжете сериала, поэтому и оценка самой работы будет разной.

«То, что это было, да, это факт, — подчеркнул собеседник ФАН. — А вот насчет нашего отношения к этому — тогда давайте разберемся, в чем оно. Ведь сколько людей, столько и мнений. Кто-то считает так, кто-то — по-другому. Это просто история, написанная Гузель о том, как конкретную женщину в конкретной республике Советского Союза раскулачили и отправили в Сибирь».

Режиссер сериала считает, что совсем неправильно придавать всему этому именно национальную окраску, «потому что это наша общая трагедия, и она была и у татар, и у других народов Советского Союза. Это страница нашей общей истории».

«Актеры, мне кажется, сыграли хорошо и правильно, и ими я доволен, — сказал Анашкин в заключение. — А вот своим отношением [к сериалу]… Знаете, я слишком долго варился внутри этой истории — на уровне съемок, монтажа, озвучивания и двух лет бесконечного просмотра. Поэтому могу быть необъективным в восприятии».

Ранее автор романа Гузель Яхина призналась Федеральному агентству новостей, что была готова к неоднозначной реакции общественности на сериал, премьера которого состоялась 13 апреля в эфире телеканала «Россия 1».