Посол РФ в Сирии заявил о попытках «ребрендинга» боевиков в Идлибе

Москва, 16 апреля. Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что Москва рассчитывает на Анкару по размежеванию умеренной вооруженной оппозиции от террористических группировок в Идлибе для последующей нейтрализации последних.

«Рассчитываем в этой связи, что турецкие партнеры продолжат усилия по отмежеванию умеренных от террористов и примут меры для нейтрализации последних, а очередные попытки «ребрендинга» идлибских радикалов этому не помешают», — сказал Ефимов, подчеркнув, то смена названий не меняет их террористической сущности.

Он сообщил, что тот факт, что в Идлибе хозяйничают террористы, настроенные на продолжение насилия и кровопролития, снова подтверждается. По его словам, боевики продолжают ежедневные обстрелы и атаки на авиабазу «Хмеймим» с использованием беспилотников и реактивных снарядов.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе трассы М4, где незаконные вооруженные формирования всяческим образом препятствуют совместному российско-турецкому патрулированию в «коридоре безопасности», взрывают мосты, снимают дорожное покрытие.

Дипломат добавил, что продолжаются контакты между Москвой и Анкарой по линии различных ведомств для обеспечения выполнения достигнутых договоренностей.