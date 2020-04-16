Песков не знает, посетит ли Путин пасхальное богослужение

Москва, 16 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах главы государства Владимира Путина посетить пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

«Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне не известно о них», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов, посетит ли глава государства пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

По традиции президент РФ посещает пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, в то время как Рождество российский лидер встречает в храмах в регионах РФ.

В этом году Пасха отмечается 19 апреля. Один из важнейших дней Страстной недели — Великий четверг. Подробнее о том, какие события вспоминают в Великий четверг и в течение всей Страстной недели, читайте в материалах Федерального агентства новостей.