Кремль отреагировал на предложение США предоставить аппараты ИВЛ России 

Москва, 16 апреля. Россия при необходимости воспользуется предложением США предоставить аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил о готовности США помочь другим странам, в том числе России, поставками медицинского оборудования, когда наладят собственное производство в период пандемии. Отметим, что Россия уже отправляла в Штаты гуманитарный груз, так же включавший аппараты ИВЛ.

Песков отметил, что Москва позитивно отреагировала на заявление главы Белого дома. Он подчеркнул, что о такой готовности Трамп говорил и ранее.

Представитель Кремля напомнил, что раньше США только раскручивали масштабное производство аппаратов ИВЛ. Помощь Россией была оказана именно в тот момент.

«Сейчас же американская промышленность постепенно набирает обороты. И при необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», — сказал Песков.

Он процитировал президента РФ Владимира Путина, который назвал пандемию тем периодом, когда страны должны помогать друг другу, чтобы защитить здоровье людей.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

COVID-19 унес жизни уже более 135 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Больше всего пострадали от вируса США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным, зафиксировано более 27 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 2,3 тысячи человек выздоровели, 232 скончались.