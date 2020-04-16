Песков призвал дождаться решения Путина о переносе парада Победы

Москва, 16 апреля. Пресс-секретарь президента России Димитрий Песков призвал дождаться решения российского лидера Владимира Путина о переносе парада Победы.

Представитель Кремля напомнил, что рассматриваются разные варианты по поводу празднования Дня Победы, с учетом эпидемиологической обстановки в России.

«Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

На уточняющий вопрос, есть ли какие-либо предположительные даты, чиновник призвал дождаться решения главы государства.

«Давай дождемся того момента, когда президент объявит о своем решении», — сказал Песков.

Ранее российские ветеранские организации обратились к президенту России с просьбой перенести парад Победы 9 мая на более позднюю дату из-за распространения коронавируса. По мнению авторов обращения, решение о переносе парада Победы послужит проявлением уважения к ветеранам, военнослужащим и россиянам, «которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России».

В среду пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава государства рассмотрит обращение ветеранских организаций с просьбой перенести дату парада Победы.

Вспышка неизвестной инфекции была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что причиной стал новый тип коронавируса.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России у более чем 27 тысяч человек была выявлена коронавирусная инфекция. За весь период выздоровели 2 304 пациента, 232 человека скончались от инфекции.