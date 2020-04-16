«АвтоВАЗ» начал продавать автомобили Lada в онлайн-магазине

Москва, 16 апреля. «АвтоВАЗ» запустил систему онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в компании, автомобильный производитель внедряет систему онлайн-заказа машин.

«Для заказа и приобретения доступны все модели Lada из наличия у официальных дилеров», — говорится в сообщении.

Также российская автомобилестроительная компания рассказала о новинках, запланированных на 2020 год. Ожидается, что специалисты компании сосредоточат свои усилия на выпуске новых и обновлении текущих моделей Lada. Для выполнения поставленных задач волжский автомобильный гигант активно привлекает инженеров-технологов и конструкторов.

Вероятнее всего, компания может презентовать в 2020 году серийную версию кроссовера повышенной проходимости Niva и городской SUV, созданный под влиянием XCode. На очереди также концепт бюджетника Granta второго поколения, рестайлинговые Vesta FL и Xray FL и другие новинки.

Ранее также сообщалось, что в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada. Цена вырастет в среднем на 2,3%. Ожидается, что больше всех подорожает седан Lada Vesta, стоимость которого составит 629,9 тысячи рублей. Пользующаяся особой популярностью в России Granta станет дороже на 2,5%. Внедорожник Lada 4x4 подорожает почти на 3%, его цена составит 538,9 тысячи рублей.