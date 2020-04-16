Участников шоу «Голос. Дети» проверят на коронавирус

Москва, 16 апреля. Всех участников седьмого сезона шоу «Голос. Дети» проверят на коронавирус перед прямым эфиром, который состоится 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрий Аксюта сообщил, что прямой эфир состоится с соблюдением строжайших мер профилактики и контроля. Так, все гримерки и другие помещения студии продезинфицируют перед съемками.

«Все участники съемок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будут проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты», — подчеркнул Аксюта.

Также продюсер рассказал, что все участники съемок будут носить маски и перчатки. Исключение сделают для тех, кто будет в кадре. Кроме того, все поверхности будут дезинфицировать каждые три часа. По словам Аксюты, на предстоящей съемке нельзя будет пожимать руки или обниматься.

В пресс-службе Первого канала подчеркнули, что эфир проведут без зрителей в студии — присутствовать будет минимальное число людей, без которых съемки невозможны.

Во время эфира 17 апреля шанс вернуться в проект получат девять участников, которые хорошо показали себя в «Поединках», но не прошли «Песню навылет». Судьбу юных певцов будут решать зрители с помощью SMS-голосования. По его итогам три участника попадут в финал седьмого сезона «Голос. Дети» вместе с выбранными ранее финалистами. В пресс-службе отметили, что все средства, собранные во время голосования, передадут центру «Антон тут рядом», который занимается обучением и социализацией детей, подростков и молодых людей с аутизмом.