Стоматолог с коронавирусом принимал пациентов на Сахалине

Южно-Сахалинск, 16 апреля. Сахалинский врач-стоматолог вернулся из отпуска и продолжил ходить на работу, нарушая режим самоизоляции, позже у него нашли коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Житель Поронайского района оказался одним из 19 заболевших COVID-19 на Сахалине. Врач по возвращении домой получил предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации.

Однако стоматолог решил нарушить карантин и продолжить принимать пациентов в коммерческой медицинской организации.

«Более того, как выяснилось, мужчина дожидался контрольного обхода медиков из поликлиники, после чего отправлялся по своим делам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь сахалинцу грозит уголовная ответственность. Специалисты уже установили всех пациентов, которые пользовались его услугами, а также контактировавших с ним близких и знакомых, пишет «ФедералПресс».

Как сообщает «Царьград», стоматолог сейчас проходит комплексное лечение в инфекционном госпитале.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в РФ превысило отметку в 27 тысяч. За сутки выявлено более трех тысяч новых случаев заражения в 78 регионах.

Власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.