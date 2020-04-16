Сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева показал фото с тайной свадьбы

Москва, 16 апреля. Сын солиста популярной группы «Иванушки International» Кирилла Андреева Кирилл женился. О радостном событии в своей жизни поделился в Instagram сам юноша.

По словам Андреева-младшего, торжество прошло еще три месяца назад. Сын певца поделился трогательными снимками с праздничного мероприятия, а публикацию в социальной сети посвятил жене Аделине.

Молодой человек признался, что, видя счастливый брак своих родителей, давно мечтал обрести единственную любовь на всю жизнь, и это у него получилось. Он отметил, что со свадьбы прошло не так много времени, но все воспоминания в его сердце свежи.

«Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Благодаря тебе у меня ежедневно появляются цели в жизни, ты мне даешь бесконечную мотивацию посредством правильных и важных советов, твой нежный и любящий взгляд успокаивает меня и делает сильнее!» — написал Кирилл Андреев.

Кроме тайного празднования свадьбы, 19-летний сын солиста «Иванушек» обвенчался со своей возлюбленной в православном храме.

Отметим, брак Кирилла Андреева и его жены Лолиты действительно очень крепкий. Пара познакомилась в 1998 году. Андреев подошел к девушке, представившись чужим именем. Лолита не узнала популярного певца, что зацепило мужчину. Спустя два года ухаживаний Андреев сделал возлюбленной предложение.