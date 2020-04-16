Матвиенко сообщила о результатах повторного теста на коронавирус

Москва, 16 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сдала очередной тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Об этом она рассказала журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я стараюсь соблюдать все требования, связанные с ограничениями из-за коронавируса. Характер моей работы не позволяет мне работать удаленно, поэтому я вчера и сегодня сдавала новый тест на коронавирус. Результат отрицательный», — пояснила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, пленарные заседания Совет Федерации обязан проводить только очно, однако сбор в одном зале такого количества людей добавляет дополнительные риски.

«Мы предпринимаем все меры безопасности. Так, вчера и сегодня все сенаторы прошли тесты, в зал допускаются только те, у кого результаты отрицательные», — сказала она.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 27938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число зараженных к 16 апреля превысило 2 миллиона человек.