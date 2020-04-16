Сидящие в самоизоляции люди стали чаще общаться на сайтах знакомств 

Москва, 16 апреля. Активность пользователей приложений для знакомств растет на фоне пандемии коронавируса и введенного во многих странах карантина.

Эксперты заявили, что люди находятся в поисках второй половинки, но свидания в живую произойдут нескоро. Как считают специалисты, узнавать друг друга парам приходится здесь и сейчас.

Как пишет издание NBC News, пользователи приложений для свиданий и знакомств рассказали об общении во время самоизоляции. Одна из девушек, сидящих на сайтах знакомств, уточнила, что люди ищут «кого-нибудь, чтобы скоротать карантин».

«Это напоминает, что все мы люди и нам хочется общения», — объяснила она.

Еще одна из девушек уточнила, что поделилась с мужчиной вещами, которые даже не рассказывала тем, с кем встречалась на протяжении долгих месяцев. Мужчина, сидящий на сайте знакомств, добавил, что карантин вынуждает выстраивать более искренние отношения, так как люди больше общаются перед реальной встречей.

Эксперт по подбору партнеров, обозреватель USA Today Пол Бранспон уточнил, что в США переписка в Сети в среднем длится от трех до шести месяцев.

«Теперь при онлайн-знакомствах больше нет отговорок: «Давай поболтаем сегодня вечером или давай созвонимся завтра, потому что я знаю, что ты ничем не занят, и ты знаешь, что я ничем не занят», — добавил он.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Сейчас число заразившихся по всему миру превысило двух миллионов человек.