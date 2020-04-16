Автошколы предупредили о коллапсе в отрасли из-за режима самоизоляции

Архангельск, 16 апреля. Ограничение работы автошкол в период самоизоляции поставило их на грань банкротства, рассказал председатель Ассоциации автомобилистов и автошкол Архангельской области Алексей Нестеренко.

По словам Нестеренко, в регионе 140 автошкол испытывают трудности. Он предупредил о коллапсе системы подготовки водителей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский предложил разрешить автошколам работать при условии соблюдения мер предосторожности. Требования были разработаны отраслевым объединением и направлены на утверждение, сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, теоретические занятия должны проводиться в онлайн формате, практические – строго по расписанию. Водитель и ученик должны носить маски и перчатки, а перед началом занятия измерять температуру.

После каждого занятия необходимо проветривать салон и обрабатывать поверхности антисептиком, а два раза в день проводить полную санобработку автомобиля.

«Кстати, те же меры безопасности мы предлагаем при сдаче экзаменов в ГАИ», — рассказал Нестеренко.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин напомнил, что ГАИ не прекратила прием водительских экзаменов, а временно ограничила. По его словам, если ограничить прием экзаменов, то потом ГАИ просто захлебнутся от наплыва желающих получить права.