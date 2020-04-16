Фигуристка Гребенкина рассказала, чем заняться с детьми на карантине

Москва, 16 апреля. Фигуристка и тренер Анастасия Гребенкина рассказала Федеральному агентству новостей, как проводит время в самоизоляции. Известная спортсменка посвящает много времени сыну Ивану.

Гребенкина разработала домашний курс физкультуры. Чтобы занятия не были скучными, семья фигуристки подошла к тренировкам творчески.

Гантели сделали из конструктора, в качестве спортивного снаряда используют подушку. Несколько раз в неделю Гребенкина и другие спортсмены проводят разминки в прямом эфире в соцсетях.

Фигуристка также уделяет внимание психологическому комфорту в доме. Когда дети постоянно находятся дома, нужно выстроить гармоничное общение. Не превратиться в надоедливого и скучного родителя, а использовать время, чтобы узнать своего ребенка.

«В последние недели мы постоянно слышим со всех сторон: «Проводите время совместно с детьми, занимайтесь вместе с ними». А вот как проводить время и чем заниматься в режиме, когда вы находитесь вместе круглосуточно, никто толком не рассказывает. Признаюсь честно, я и сама в первые дни столкнулась с этой проблемой. Да, позанимались спортом, сделали уроки, посмотрели вместе кино. А день все не заканчивается, чем заняться дальше? И тогда родилась идея вместе с доктором психологии Викторией Шиманской сделать интересную программу для совместного времяпровождения. Эту программу мы придумывали для меня и моего сына, но поняли, что сейчас по всей стране родители озадачены этим вопросом», — рассказала Гребенкина.

Фигуристка призвала родителей стать одной командой и весело провести время со своими детьми в изоляции. Она предложила познакомиться с 30-дневным онлайн-практикумом «Родители и Дети».

Программа ориентирована на развитие эмоционального интеллекта, раскрытие талантов и физические нагрузки. Гребенкина пожелала всем россиянам с пользой потратить время на карантине.