МИД РФ оценил первый в 2020 году обмен пленными между Украиной и Донбассом

Москва, 16 апреля. Москва позитивно оценивает состоявшийся обмен пленными между Донбассом и Киевом, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Это шаг в правильном направлении по выполнению решений парижского саммита «нормандской четверки» в декабре прошлого года», — добавил дипломат.

По его словам, в Москве рассчитывают на новые договоренности в ходе следующего заседания контактной группы, которое запланировано на 22 апреля в формате видеоконференции.

В четверг Донецкая Народная Республика и Украина провели первый в 2020 году обмен пленными. Он состоялся под Горловкой в районе КПП «Майорск». По словам омбудсмена республики Дарьи Морозовой, украинской стороне передали девять человек, ДНР — десять.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв антиконституционного государственного переворота. За годы боевых действий на юго-востоке Украины погибли тысячи человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения.