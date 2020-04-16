Командующий ВМС Ирана рассказал о разработке атомных подлодок

Тегеран, 16 апреля. Разработка атомных подводных лодок входит в повестку дня иранского флота. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Ирана Хоссейн Ханзади, передает агентство Mehr News.

«Это верх пренебрежения, если Исламская Республика не будет думать об использовании ядерных силовых установок на подводных лодках», — подчеркнул он.

По словам Ханзади, у Минобороны Ирана есть внутренний потенциал для производства субмарин, превосходящих по размерам дизельно-электрическую подлодку «Фатех».

«Конечно, разработка подводных силовых установок стоит на повестке дня Военно-морского флота», — отметил контр-адмирал.

Ханзади заявил, что позиция Тегерана в сфере ядерной энергии давно определена и носит мирный характер. Как подчеркнул командующий ВМС Ирана, все организации страны соблюдают определенные рамки в ядерной программе. По словам Ханзади, не существует международных соглашений, которые запрещали бы использование ядерной энергетики в мирных целях, при этом контр-адмирал заявил о необходимости сохранять оборонную способность.

«Когда не будет никакого сдерживания и готовности к обороне, мир и стабильность не будут установлены, и поэтому вооруженные силы страны будут содействовать обеспечения устойчивому миру», — подытожил глава ВМС Ирана.

Напомним, иранская подлодка «Фатех», которая была изготовлена в Иране, присоединилась к ВМФ в Персидском заливе в феврале прошлого года.