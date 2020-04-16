LIVE: Кто и как поможет российскому бизнесу

Насколько эффективна поддержка бизнеса российскими властями и банками, обсудят специалисты 16 апреля, в четверг в 14:00, в медиацентре «Патриот». Федеральное агентство новостей (ФАН) и медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как выживает бизнес в России в условиях эпидемии коронавируса».

Напомним, среди новых мер, которые в среду, 15 апреля, в начале совещания с членами правительства озвучил Владимир Путин — расширение перечня наиболее пострадавших отраслей, прямая безвозмездная помощь малым и средним предприятиям, доработка списка стратегических предприятий, льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств, дополнительные деньги регионам и авиационной отрасли.

Однако представители бизнеса продолжают жаловаться на проблемы. В нашем эфире мы обсудим, насколько эффективна государственная поддержка, какая отрасль нуждается в особом внимании, какой бизнес не пострадает от пандемии. Мы поговорим о том, как будет развиваться деловая жизнь после победы над коронавирусом, выясним, есть ли угроза массовой безработицы.

А также проверим, насколько реально получить кредит от банков по государственным программам помощи.

Зрители трансляции имеют возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587.

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Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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