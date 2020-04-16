Эксперты: Амбиции КПРФ могут навредить здоровью россиян и нанести урон экономике

Массовое возложение цветов к мавзолею в день рождения Владимира Ленина 22 апреля, которое задумал лидер КПРФ Геннадий Зюганов и при котором очень сложно обеспечить соблюдение социальной дистанции и исключить опасность заражения, выглядит настоящей диверсией на фоне пандемии коронавируса. При этом идея Зюганова выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу грозит коллапсом финансовой системе страны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Риски для финансовой системы

Геннадий Зюганов в комментарии РИА Новости заявил, что сегодня не время брать проценты за кредит, надо давать беспроцентный.

«Очень правильно, что сейчас выделили конкретный банк, «Внешэкономбанк», через который будут выделяться кредиты. Но в принципе сейчас не время брать проценты за кредит, надо давать беспроцентный. И прежде всего там, где крайне необходимо поддержать производство, которое будет нас обеспечивать всем необходимым», — сказал Зюганов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями «Внешэкономбанка». Практика показала, что получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал обратил внимание, что выдача кредита под проценты — это заработок банка. Если банк выдает средства без возможности получения прибыли для себя, проблемы начинаются уже у финансовой организации. А если на фоне общего падения производства, доходов населения и потребительского спроса банки начнут выдавать беспроцентные ссуды, то очень скоро разорятся.

«Это грозит коллапсом финансовой системы страны. Поэтому любое решение о предоставлении помощи экономике должно быть взвешенным не только с точки зрения объемов этой помощи, но и с точки зрения системных рисков. Кредиты предприятиям, малому и среднему бизнесу под низкий процент, субсидируемый государством — оптимальный вариант и для реальной экономики, и для финансовой сферы в условиях кризиса», — заключил Павел Сигал.

Легкомысленное отношение

Кроме того, делегация КПРФ собирается по традиции возложить цветы к мавзолею в день рождения Владимира Ленина 22 апреля. И это в условиях пандемии нового типа коронавируса.

«В 11 часов наша группа будет возлагать цветы к мавзолею Владимира Ленина», — заявил Зюганов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что в стране действуют совершенно оправданные с точки зрения сохранения здоровья граждан и обеспечения безопасности России ограничительные меры. Ситуация настолько серьезна, что в подавляющем большинстве регионов закрыты для посещения праздничные пасхальные службы и поставлено под вопрос даже проведение такого значительного события, как Парад победы 9 мая. Различные социологические опросы показывают, что запрос общества на заботу о здоровье с помощью самых серьезных карантинных мер является абсолютно доминирующим настроением.

«В таких условиях массовая акция, при которой очень сложно обеспечить соблюдение социальной дистанции и исключить опасность заражения, выглядит настоящей диверсией. Желание КПРФ выглядеть оппозицией, идущей против власти и мейнстрима, можно понять, но ценой подобного пиара не должно быть здоровье людей. Коммунисты во главе с Зюгановым в данном случае поступают безответственно и крайне сомнительно с точки зрения соблюдения права. Остается надеяться, что их амбиции не повлекут за собой ущерба для граждан и страны», — резюмировал Сергей Простаков.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян также осудил руководство КПРФ за легкомысленное отношение к режиму самоизоляции, обязательному для москвичей.

«Геннадию Андреевичу, похоже, все нипочем. Насколько я знаю, рабочее место лидера коммунистов находится по адресу6 Охотный ряд, дом 1. Вот там он и должен находиться 22 апреля вместе со всей своей командой депутатов и с аппаратом партии. Красная площадь и погост, который там находится, никакого отношения к его рабочему месту не имеют. В стране из-за коронавируса отменили всенародное голосование, на Пасху всех призывают сидеть дома, сейчас даже речь идет о переносе празднования 9 Мая на более позднюю дату. А, оказывается, Зюганов никак не может 22 апреля обойтись без посещения места, где покоится тело вождя мирового пролетариата», — пояснил Манукян.

По его мнению, это абсолютная безответственность.

«И при чем здесь социальное дистанцирование, о котором он заявляет? Красная площадь — это разве магазин или аптека? Пора бы Зюганову проявить зрелость и мудрость, а не поощрять собственные «хотелки», — добавил блогер.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.