Великая пятница 2020: что вспоминают, традиции и суеверия, что нельзя делать 17 апреля

Самый трагический и скорбный день Страстной недели — Великая пятница, день мученического окончания земной жизни Иисуса Христа и его погребения. Для православных христиан в этом году Великая пятница наступает 17 апреля, Пасха — 19 апреля. Великая пятница в народной традиции связана с различными запретами и суевериями.

В этом году все службы в храмах в Великую пятницу и на Пасху пройдут без участия прихожан, таковы карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

Что вспоминают в Великую пятницу

Великая (Страстная) пятница — это день завершения земной жизни Иисуса Христа. В Страстную пятницу состоялся суд над Иисусом, он был подвернут пыткам и издевательствам, совершил крестный путь на Голгофу, был распят, умер, снят с креста и погребен.

В Великую пятницу верующие традиционно посещают храм, где слушают рассказ о страстях Христовых. Свечи, зажженные в храме в Великую пятницу, как и на Пасху, принято несли домой, чтобы поставить у икон или зажечь от них лампады. Увы, в этом году из-за эпидемии, вызванной коронавирусом, верующим запрещено посещать храмы перед Пасхой и в сам светлый праздник. Все обряды предписано исполнить дома, а церковные службы смотреть в трансляции. Поэтому свечи верующие также зажгут сами, читая при этом молитвы и 12 Евангелий.

Традиции и приметы на Великую пятницу

Великая пятница — день, когда для верующих вся работа под запретом из уважения к Христовым мукам и смерти. На Руси было принято еще до наступления Страстной пятницы завершить всю подготовку к Пасхе: полностью закончить уборку, а также выпечку куличей и роспись яиц. Хозяек, который не успевали подготовиться к Пасхе до окончания Великого (Чистого) четверга, осуждали, как ленивиц и неумех.

Поэтому женщины, по каким-то причинам не успевшие завершить праздничную готовку, делали это втайне, подальше от соседских глаз, в идеале — ночью, чтобы даже близкие не видели. Судя по всему, таких «нарушительниц» было немало, отсюда поверье: «тайный» кулич, испеченный в ночь на Страстную пятницу или даже в сам этот скорбный день, обладает целебными свойствами, не плесневеет и даже не черствеет. Такой кулич по поверью можно хранить весь год, отщипывая от него «волшебные» крошки.

Простые рецепты куличей, и как их освятить в домашних условиях, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Изгнание нечисти

Окончание Страстной недели, когда Христос лежит во гробе и не «присматривает» за миром, на Руси считалось временем разула нечисти. (Такое поверье существует и в отношении Святок, когда новорожденный Иисус якобы еще «не крещен»).

В Великую пятницу по традиции эту нечисть нужно было изгнать из своей жизни, очистив жилище специальными молитвами и выбросив «заговоренные», то есть «нечистые» вещи. Традиция, вероятно, связана с иудейским Песахом, когда из дома перед праздником изгоняется квасное (хамец), которое в этот момент символизирует грех.

Заговоренные предметы в Великую пятницу искали при помощи зажженной (желательно в храме) свечи, которая, по поверью, начинала искрить и трещать, как только «встречалась» с нехорошим предметом.

Такую вещь следовало немедленно выбросить или по крайней мере убрать подальше.

Запреты в Великую пятница: что нельзя делать 17 апреля

Великая пятница — самый скорбный для христиан день, поэтому особо следили, чтобы никто не нарушал святость скорби. Под строжайшим запретом была скоромная пища (верующие в этот день иногда полностью отказываются от еды в знак скорби и пью только воду). Осуждалось также любое проявление живых человеческих чувств. Сурово порицали и могли наказать тех, кто в этот день позволял себе смех, веселье, пустые разговоры, пение светских песен и так далее. Согласно народной примете, кто в Великую пятницу смеется, тот весь год проплачет, да еще навлечет беды на близких и соседей.

Нарушающим этот запрет незамужним девушкам предрекали долгое сидение в девках и плохого мужа, который будет ее бить.

Запрет на железо и воду

В знак уважения к Христовым мукам, которого прибили к кресту железными гвоздями, в Великую пятницу под строжайшим запретом были все металлические предметы. Самому строгому осуждению подвергались те, кто пытался в этот день тайно поработать на огороде или в поле, используя металлический инвентарь. Ослушников пугали божьей карой, которая упадет на все село. Также нельзя было рубить и пилить дрова, забивать гвозди и так далее.

Женщинам категорически запрещались любое рукоделие с использованием металлических предметов: иголок, спиц, ножниц и так далее. Нельзя было также пользоваться ножами, пищу следовало ломать руками, а лучше вообще отказаться в этот день от еды.

Под строжайшим запретом было все, связанное с водой, особенно стирка. Не поощрялось и умывание, считалось, что все водные процедуры должны быть закончены в Чистый четверг.

Вообще Великая пятница в народной традиции — это день скорби, молитвы, размышлений. В этом году верующим предписано совершать все церковные обряды дома. Службы будут транслироваться по телевидению и через Интернет. После чина выноса плащаницы мирянам можно поесть горячей постной пиши без масла, чтобы подкрепить силы.