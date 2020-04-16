Пожарный в Эквадоре сыграл на трубе для людей на карантине. ФАН-ТВ

Пожарный в Эквадоре сыграл на трубе для жителей, которые находятся дома на карантине из-за эпидемии коронавируса. Луис Куимбита — сотрудник пожарной бригады столицы Эквадора — Кито. Он поднялся на пожарной лестнице на высоту 20 метров и оттуда исполнял музыкальные произведения. Жители района слушали пожарного-музыканта из открытых окон и снимали на видео.

«Я являюсь членом пожарной бригады, и мы пытаемся найти способ, как сделать так, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, показать им, что пожарные — их друзья, и что мы можем общаться с ними с помощью музыки», — рассказал Луис Куимбита

Отметим, в Эквадоре зарегистрировано около 8000 случаев коронавирусной инфекции, 338 человек погибли.