ЛНР заявила об освобождении из украинского плена двоих граждан России

Луганск, 16 апреля. В эти минуты проходит обмен пленными между представителями Луганской Народной Республики и Украиной по формуле 7 на 11. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева.

«Украинская сторона наконец-то подъехала на место обмена. Мы идем навстречу друг другу. Обмен будет происходить 7 на 11. Отдаем 11 человек, забираем 7. Из них два — граждане Российской Федерации», — рассказала собеседница ФАН.

По ее словам, консул РФ подтверждает, что документы об обмене российских граждан согласованы.

«Фамилии их назвать пока не могу. Они в присутствии консула сделают заявление, что они добровольно согласились на обмен», — заявила Ольга Кобцева.

Ранее стало известно, что первый в этом году обмен пленными состоялся в ДНР. Как сообщил представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой.

«Обмен Киева с ДНР завершен», — заявил Грызлов. Он сообщил, что Украина передала ДНР десять человек и забрала десять.

Как заявили в Международном комитете Красного Креста (МККК), освобождение задержанных имеет большое гуманитарное значение, поскольку люди возвращаются к своим родным по обе стороны линии соприкосновения в то время, когда всем нужны уют и забота.

Также в МККК сообщили, что из-за пандемии COVID-19 предусмотрены дополнительные меры предосторожности как для тех, кто производит обмен удерживаемых лиц, так и для самих освобожденных. Целью предосторожностей является уменьшение рисков COVID-19 для них и их близких.