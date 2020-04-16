Перенджиев: Даже вербовщики из Турции понимают, что ПНС Ливии — террористическая организация

Сириец рассказал об обмане турецких вербовщиков, которые заманивают его соотечественников в Ливию для участия в боях на стороне вооруженных группировок, подчиняющихся так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал, как боевики ПНС отрезают сирийцам возможности вернуться на родину.

Завербованный турецкими спецслужбами сириец на видео рассказал, как его обманом принудили воевать в Ливии за террористов ПНС. По его словам, турецкий агент пообещал ему хороший гонорар за работу в Ливии. Якобы сирийцы там воюют за силы фельдмаршала Халифы Хафтара. Однако по приезду в североафриканское государство сириец оказался в полевом лагере давно утратившего по условиям Схиратских соглашений «правительства» Файеза Сарраджа.

«Они рассказывают, что мы будем воевать против террористов ИГИЛ1, на стороне Хафтара, человека, который решил покончить с терроризмом в своей стране. Но турки выдали мне автомат и заставили воевать бок о бок с террористами ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Мы увидели, что террористы, с которыми мы сражались в нашей стране, — это те же люди, которые нас здесь окружают. Мы видели, что полевые больницы полны террористов, зараженных коронавирусом, и наших друзей, которые приехали с нами», — объяснил пострадавший.

В заключение мужчина добавил, что ему удалось сбежать из плена, но его братья, которых также обманули турецкие вербовщики, остались в руках террористов ПНС. Об их судьбе ему ничего не известно.

Прокомментировать ситуацию в эксклюзивном интервью Федерального агентства новостей согласился доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Первое, что бросается в глаза, даже эти вербовщики понимают, что ПНС — это террористическая организация. Они это доказывают косвенно, говоря, что вербуют в ЛНА якобы против террористов. И понимают, насколько люди неохотно соглашаются и насколько негативно выглядит само ПНС даже со стороны потенциальных боевиков», — отметил эксперт.

Собеседник агентства также подчеркнул, что боевики ПНС используют уже привычную методику террористов, вынуждая человека оставаться в их рядах, отрезая ему пути для возвращения домой.

«Понятно, что это когда-то станет известно, человек же не может быть все время в неведении. Дальше уже включаются некие механизмы привязки на крови — это когда человек уже попал в стан боевиков ПНС, делается так, чтобы на нем уже была кровь, чтобы он уже стал преступником и не мог вырваться», — добавил Перенджиев.

По последним данным, сейчас в Ливии находится более 9000 сирийских наемников, еще несколько тысяч проходят обучение в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.