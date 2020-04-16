В РПЦ заявили, что в условиях COVID-19 благословление куличей и яиц заменит их освящение

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви Александр Пелин рассказал, почему благословление пасхальной трапезы в домашних условиях может заменить верующим ее освящение в храмах.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать режим самоизоляции и санитарно-гигиенические предписания властей в целях нераспространения коронавирусной инфекции. А потому главный православный праздник — Воскресение Христово, который состоится 19 апреля, верующие будут отмечать дома, а не в храмах.

«Есть же разрешение отмечать дома праздник Пасхи в связи с угрозой распространения коронавируса. Поэтому и освящение куличей, пасх и яиц можно заменить благословлением пасхальной трапезы в домашних условиях. На сайте Патриархии даны разъяснения по этому поводу», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Александр Пелин.

Священник уточнил, что речь идет именно о благословении куличей и пасх в домашних условиях. Для этого нужно перед пасхальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». Затем следует окропить освященной водой, если таковая имеется дома, со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) объяснил, что «никакое домашнее действо не может полноценно заменить молитву в храме при участии священнослужителей и других верующих», но «в нынешних условиях мы совершаем то, что можем».

При этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) не исключил, что в регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, возможно освящение куличей, пасх и яиц на улицах. При этом верующие будут выстраиваться на расстоянии полутора метров друг от друга, а священники будут ходить между рядами и освящать яства.

С простыми, вкусными и быстрыми рецептами пасхальных куличей можно ознакомиться здесь.

Напомним, по состоянию на 16 апреля 2020 года в России 27 938 случаев заражения коронавирусом, из которых 2 304 закончились выздоровлением, 232 — летальным исходом.

В мире количество подтвержденных случаев COVID-19 на сегодняшний день достигло 2 069 819, выздоровели 517 931 человек, погибли 137 193.