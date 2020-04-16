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В Госдуме призвали Минтруд России упростить постановку безработных на учет

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В Госдуме призвали Минтруд России упростить постановку безработных на учет

Москва, 16 апреля. Депутат Госдумы, председатель профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов призвал Минтруд России упростить процедуру постановки на учет безработных граждан.

Вострецов сообщил, что направит в ведомство письмо с предложением отменить предоставление справки о среднем заработке с последнего места работы.

По данным Росстата, количество официально признанных безработных в России составляет около 700 тысяч человек. Это самый низкий показатель в последние годы.

Вострецов добавил, что существует методика Международной организации труда (МОТ), по которой в России самый низкий уровень безработицы — около 3,5 млн человек. Депутат уверен, что разница показателей Росстата и МОТ кроется в требованиях закона «О занятости».

«Именно непредставление этой справки и является основанием для не постановки на учет, для невыплаты пособия. Ко мне очень часто обращаются с этим вопросом, люди недоумевают. Для чего нужна справка? Если при принятии закона «О занятости» не было возможности получить сведения о заработной плате, о цифровизации приходилось только мечтать, то теперь такие сведения есть в Пенсионном фонде и в Федеральной налоговой службе», — сказал Вострецов в интервью Федеральному агентству новостей.

Депутат обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются работники при получении этой справки.

«Например, очень часто сотрудники филиалов не могут получить эту справку, потому что у руководителя филиала просто нет полномочий. Не могут ее получить работники ликвидируемых предприятий или компаний, у которых сбежал или арестован директор, а бывает и просто директор озлобился на работника и принципиально не выдает справку», — пояснил депутат.

Вострецов уверен, что получение пособия не должно зависеть от поведения третьих лиц, поскольку государство располагает всеми данными.

«Представьте себе полную картину. Работнику не заплатили за несколько месяцев и уволили. Он уже долго не имеет средств к существованию. И он идет за помощью в государственный орган, где ему предлагают обратиться за зарплатой к предприятию-банкроту, а в постановке на учет и выдаче пособия отказывают из-за отсутствия справки. Куда пойдет этот человек? Хорошо, если начнет свой бизнес. Но может и втянуться в криминал, в противостояние с обществом и государством. Считаю, что этот атавизм в виде справки надо исключить из оснований постановки на учет в качестве безработного», — подытожил Вострецов.

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