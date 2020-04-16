Опыт ФБК с биткоинами может помочь Жукову скрыть источник финансирования проекта «Взаимопомощь»

Условно осужденный за экстремизм студент НИУ ВШЭ Егор Жуков запустил проект по доставке еды гражданам, оказавшимся в сложном положении из-за введенного карантина. Несмотря на то, что инициатива носит благотворительный характер, в ней прослеживаются коммерческие интересы как самого Жукова, так и его ближайших сторонников.

Согласно заявленной молодым оппозиционером идее, помощь нуждающимся в еде гражданам планируется осуществлять за счет «неравнодушных граждан». Жуков предложил россиянам «донатить» на определенные реквизиты, при этом не гарантируя, что полученные средства уйдут «по назначению».

Новые сомнения касательно деятельности Жукова появились после того, как к имеющимся банковским карточкам, куда люди смогут засылать жертвования, добавился биткоин-кошелек. Дело в том, что криптовалюта является анонимным финансовым ресурсом, а значит, отследить, на что оппозиционер потратит донаты, фактически невозможно.

Что успел натворить Жуков за время карантина

Жуков анонсировал свой проект под названием «Взаимопомощь» еще 9 апреля. Он заверил, что новая схема будет функционировать по принципу краудфандинга. То есть люди жертвуют оппозиционеру деньги, а его команда тратит их на обеспечение нуждающихся провизией. Уже тогда поводов для доверия Жукову было мало, поскольку молодой человек не является сторонником карантинных мер и свободно передвигается между регионами страны. Если обратить внимание на его страницу в Instagram, можно также убедиться, что Жуков не скрывает причину нарушения режима самоизоляции (съемки неизвестного фильма с участием представителей поп-культуры) и даже осознает все риски.

Что касается анонсированного Жуковым проекта, то здесь СМИ справедливо заметили один важный нюанс — какие гарантии оппозиционер дает потенциальным жертвователям, которые захотят убедиться в том, что их средства ушли по назначению. Судя по отсутствию каких-либо данных в СМИ, либерал счел вопрос отчетности ненужным, ведь закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве» этот момент пока не регулирует.

Впрочем, определенные «доказательства», подтверждающие, что волонтеры Жукова доставили еду нескольким пенсионерам, все же имеются. Однако о том, как несколько пожилых граждан узнали о проекте, ничего не говорится. Вероятно, получившие бесплатную еду пенсионеры самостоятельно разобрались в Telegram и смогли обратиться к специальному боту (по словам Жукова, чтобы получить помощь, необходимо делать самостоятельные обращения).

Почему НКО предпочитают криптовалюту

Вопрос доверия к так называемым краудфандинговым проектам волнует неравнодушных россиян не первый год. Современные авторы, нуждающиеся в коллективном финансировании, нередко не оправдывают ожиданий жертвователей или публикуют ложную информацию на специальных ресурсах, платформах с целью заработка обманным путем.

«Взаимопомощь» Егора Жукова может иметь целый ряд признаков недобросовестной организации, использующей благотворительность для личного обогащения автора и его команды. Если ранее такие доводы появились в СМИ на фоне отсутствия отчетов о проделанной работе, то теперь ситуация усугубилась появлением у оппозиционера биткоин-кошелька, куда потенциальные жертвователи теперь также могут отправлять донаты.

Главной особенностью криптовалюты является невозможность отслеживания транзакции и отсутствие регулирования соответствующих процессов на законодательном уровне. В «либеральных кругах» применение «анонимным деньгам» нашли достаточно быстро. Например, глава признанного иностранным агентом ФБК Алексей Навальный использовал свой основной биткоин-кошелек для сбора пожертвований. Сам кошелек находится в открытом доступе — на сайте фонда в соответствующей рубрике. Изучив этот «электронный бумажник, журналисты выяснили, что деятельность Навального носила заказной характер.

Общая сумма «расследований» в период с 2016 по 2020 год составила более 4,6 млн долларов. В последствии удалось выяснить, что ФБК получал спонсирование из-за рубежа. Прецедентом послужила история с поступлением денег на счет фонда от иностранных источников в Испании и США. Таким образом, ФБК получил статус иностранного агента, а Навальный — очередной удар по репутации.



Мог ли Егор Жуков учесть опыт одного из «оппозиционных лидеров» — вопрос открытый. В то же время добавление биткоин-кошелька в список реквизитов «команды Жукова» наводит на определенные выводы: теперь проект «Взаимопомощь» можно «поддерживать» с любой точки планеты, и главное, анонимно.

Биткоин-кошелек как инструмент сокрытия финансирования

У себя в Telegram-канале Жуков указал электронный номер биткоин кошелька, куда можно отсылать донаты на анонимной основе. Как указывалось ранее, отследить человека или организацию, отправившую определенную сумму денег на конкретный номер, невозможно.

Однако специальные платформы-обозреватели предоставляют возможность узнать, сколько транзакций было произведено на конкретный кошелек, а также сумму перевода. Биткоин кошелек «команды Жукова» находится в открытом доступе, а значит, ознакомиться с суммами поступлений на счета организации может любой желающий.

По текущему курсу валюты сумма поступлений на счет составляет около 17 тысяч рублей, что пока ни о чем не говорит.

Тем не менее необходимо учитывать, что именно биткоины помогали Навальному заниматься провокационной деятельностью длительный срок, и в больших количествах они начали поступать не сразу. Такой опыт мог послужить Жукову «хорошим примером», ведь он позволяет не только беспрепятственно выводить огромные суммы денег на банковские счета, но и скрыть источники финансирования НКО.



В этом контексте уместно отметить, что прославившийся после незаконных митингов в столице Егор Жуков нашел поддержку главного спонсора протестов в России — Михаила Ходорковского, пророчившего молодому оппозиционеру «героическое будущее». Иметь в союзниках беглого олигарха выгодно любому «борцу с режимом», и студент ВШЭ вряд ли является исключением.