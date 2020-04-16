Вострецов предложил создать в России фонд для выплат сотрудникам обанкротивших компаний

Москва, 16 апреля. Депутат Государственной думы России Сергей Вострецов предложил создать систему страхования от потери заработка в результате банкротства компании. Он заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что это снизит напряженность в обществе и уменьшит сумму задолженности работодателей перед сотрудниками.

По данным Росстата задолженность работодателей перед сотрудниками составляет около трех млрд рублей. Однако, если работник будет искать своего работодателя в Росстате среди должников, то в большинстве случаев он его там не найдет. Ведь в Росстат не подают сведения о задолженности по заработной плате малые предприятия и далеко не все крупные компании, а в зависимости от отраслевой принадлежности. А отраслевую принадлежность организации выбирают сами. Вострецов уверен, что реальные цифры гораздо выше, чем представленные в официальной статистике.

«Истинная картина бедствия может приоткрыться, если взять сведения о погашении задолженности по заработной плате: 14 млрд за 2019 год погашено с участием Роструда, прокуратура рапортует о более 25 млрд погашении, а ведь еще есть судебное взыскание и взыскание через комиссии по трудовым спорам. Какова же общая сумма задолженности сказать тяжело, но однозначно она существенно выше той, которая отражена в статистической отчетности», — говорит он.

В сложившейся из-за пандемии коронавируса экономической ситуации депутат предлагает рассматривать и не самые оптимистичные прогнозы. Это, уверен он, позволит быть готовым ко всему.

«Существует несколько вариантов развития событий, — отметил парламентарий. — Мы хотели бы, чтобы сбылись самые позитивные из них, но сани готовить лучше летом. Мы должны думать и о негативных макроэкономических прогнозах, должны понимать, что вирус новый, как он себя поведет, как долго на экономику будет оказываться его негативное влияние пока не совсем понятно».

При негативном развитии событий высок риск банкротств предприятий. В этом случае, у бизнеса не будет возможности выплачивать заработную плату, может возникнуть кризис неплатежей в результате проблем с наличием средств на операционные расходы и ликвидностью.

«Общий запас прочности нашей экономики достаточен, но слабые предприятия могут не выдержать давления. А кто-то «под шумок» выведет активы и не заплатит кредиторам, включая и работников. Мы знаем, что наибольшая проблема по выплатам задолженности по заработной плате как раз при банкротстве. Ведь работники, как и все кредиторы попадают в реестр кредиторов и дожидаться выплат приходиться порой годами. А это влечет большую социальную напряженность», — комментирует Вострецов.

Как председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, он предлагает обратиться к рекомендациям Международной организации труда.

«Эти рекомендации достаточно просты создать систему страхования от потери заработка в результате банкротства. На наш взгляд, в России можно было бы создать такой фонд или наделить полномочиями существующие фонды. Этот фонд осуществлял бы выплаты работникам, которым должны предприятия-банкроты из расчета МРОТ за месяц долга, а остальную сумму работники получали бы в прежнем порядке, — объясняет парламентарий. — При этом фонд имел бы возможность взыскивать уплаченные средства с должника и его владельца».

Не исключает Вострецов и возможности финансового участия государства в подобной структуре.