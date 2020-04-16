Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Вострецов предложил создать в России фонд для выплат сотрудникам обанкротивших компаний

54
0 Оставить комментарий

Вострецов предложил создать в России фонд для выплат сотрудникам обанкротивших компаний

Москва, 16 апреля. Депутат Государственной думы России Сергей Вострецов предложил создать систему страхования от потери заработка в результате банкротства компании. Он заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что это снизит напряженность в обществе и уменьшит сумму задолженности работодателей перед сотрудниками.

По данным Росстата задолженность работодателей перед сотрудниками составляет около трех млрд рублей. Однако, если работник будет искать своего работодателя в Росстате среди должников, то в большинстве случаев он его там не найдет. Ведь в Росстат не подают сведения о задолженности по заработной плате малые предприятия и далеко не все крупные компании, а в зависимости от отраслевой принадлежности. А отраслевую принадлежность организации выбирают сами. Вострецов уверен, что реальные цифры гораздо выше, чем представленные в официальной статистике.

«Истинная картина бедствия может приоткрыться, если взять сведения о погашении задолженности по заработной плате: 14 млрд за 2019 год погашено с участием Роструда, прокуратура рапортует о более 25 млрд погашении, а ведь еще есть судебное взыскание и взыскание через комиссии по трудовым спорам. Какова же общая сумма задолженности сказать тяжело, но однозначно она существенно выше той, которая отражена в статистической отчетности», — говорит он.

В сложившейся из-за пандемии коронавируса экономической ситуации депутат предлагает рассматривать и не самые оптимистичные прогнозы. Это, уверен он, позволит быть готовым ко всему.

«Существует несколько вариантов развития событий, — отметил парламентарий. — Мы хотели бы, чтобы сбылись самые позитивные из них, но сани готовить лучше летом. Мы должны думать и о негативных макроэкономических прогнозах, должны понимать, что вирус новый, как он себя поведет, как долго на экономику будет оказываться его негативное влияние пока не совсем понятно».

Вострецов предложил создать в России фонд для выплат сотрудникам обанкротивших компаний

При негативном развитии событий высок риск банкротств предприятий. В этом случае, у бизнеса не будет возможности выплачивать заработную плату, может возникнуть кризис неплатежей в результате проблем с наличием средств на операционные расходы и ликвидностью.

«Общий запас прочности нашей экономики достаточен, но слабые предприятия могут не выдержать давления. А кто-то «под шумок» выведет активы и не заплатит кредиторам, включая и работников. Мы знаем, что наибольшая проблема по выплатам задолженности по заработной плате как раз при банкротстве. Ведь работники, как и все кредиторы попадают в реестр кредиторов и дожидаться выплат приходиться порой годами. А это влечет большую социальную напряженность», — комментирует Вострецов.

Как председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, он предлагает обратиться к рекомендациям Международной организации труда.

«Эти рекомендации достаточно просты создать систему страхования от потери заработка в результате банкротства. На наш взгляд, в России можно было бы создать такой фонд или наделить полномочиями существующие фонды. Этот фонд осуществлял бы выплаты работникам, которым должны предприятия-банкроты из расчета МРОТ за месяц долга, а остальную сумму работники получали бы в прежнем порядке, — объясняет парламентарий. — При этом фонд имел бы возможность взыскивать уплаченные средства с должника и его владельца».

Вострецов предложил создать в России фонд для выплат сотрудникам обанкротивших компаний

Не исключает Вострецов и возможности финансового участия государства в подобной структуре.

«Наполнение фонда можно было бы осуществлять как путем установления дополнительного взноса, а по моим расчетам это около 0,1–0,2% от размера оплаты труда, устанавливать размер можно и с учетом рисков банкротства, допускаю и государственное участие в формировании бюджета фонда», — резюмировал он.

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров