В России растет число зараженных коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

Почти 3500 заразившихся коронавирусом за сутки
Число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938 человек, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. За последние сутки выявили 3448 новых больных в 84 регионах. Из них 1370 — в Москве, 467 — в Московской области, 154 — в Санкт-Петербурге. Погибли за сутки 34 человека. При этом всего выздоровели 2304 пациента, погибли 232 человека. По данным на утро 16 апреля, общее число инфицированных в мире превысило 2 млн человек. Зарегистрировано свыше 137 тысяч летальных исходов, выздоровели более 512 тысяч человек.
Решетникову отказали в кредите
Глава Минэкономразвития Максим Решетников лично проверил возможность получения нулевого кредита малому и микробизнесу. В своем Instagram министр сообщил, что после жалоб предпринимателей обратился в два крупнейших банка. И оказалось, что взять кредит почти невозможно.
«В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — добавил министр.
По словам чиновника, из 3500 обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд. А реально выдано лишь 400 млн рублей. Ранее правительство и Центробанк запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Однако 15 апреля Владимир Путин заявил, что кредитные организации неохотно идут навстречу заемщикам. По его поручению, теперь не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.
ДНР и Киев обменялись пленными
Самопровозглашенная Донецкая народная республика и Киев завершили первый в этом году обмен пленными в Донбассе. Как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Украина передала республике 10 человек, Донецкая республика — девять. Она отметила, что всех освобожденных сторонников ДНР поместят на двухнедельный карантин. Обмен между ЛНР и Киевом пройдет также сегодня — по формуле «11 на 7». Напомним, первый за два года обмен пленными состоялся в Донбассе 29 декабря 2019 года. Тогда Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, они в свою очередь отдали властям Украины 76.
Учения ВМФ в Тихом океане
Корабли ВМФ РФ провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа Тихоокеанского флота Минобороны. В занятиях приняли участие семь больших и малых противолодочных кораблей. В составе трех тактических групп они осуществили поиск подводной лодки условного противника. Задачи выполнялись при поддержке противолодочной авиации. В роли «противника» выступила одна из атомных подводных лодок.