В России растет число зараженных коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

Число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938 человек, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. За последние сутки выявили 3448 новых больных в 84 регионах. Из них 1370 — в Москве, 467 — в Московской области, 154 — в Санкт-Петербурге. Погибли за сутки 34 человека. При этом всего выздоровели 2304 пациента, погибли 232 человека. По данным на утро 16 апреля, общее число инфицированных в мире превысило 2 млн человек. Зарегистрировано свыше 137 тысяч летальных исходов, выздоровели более 512 тысяч человек.

Решетникову отказали в кредите

Глава Минэкономразвития Максим Решетников лично проверил возможность получения нулевого кредита малому и микробизнесу. В своем Instagram министр сообщил, что после жалоб предпринимателей обратился в два крупнейших банка. И оказалось, что взять кредит почти невозможно.

«В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — добавил министр.

По словам чиновника, из 3500 обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд. А реально выдано лишь 400 млн рублей. Ранее правительство и Центробанк запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Однако 15 апреля Владимир Путин заявил, что кредитные организации неохотно идут навстречу заемщикам. По его поручению, теперь не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.