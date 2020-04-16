Мишустин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в период пандемии

Москва, 16 апреля. Более 500 тысяч российских компаний могут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина заверил, что правительство продолжит разрабатывать дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях распространения COVID-19.

«Следующим этапом будет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики», — сказал Мишустин на заседании кабинета министров.

Как отметил глава кабмина, первые выплаты бизнес получит с 18 мая. Кроме того, правительство включит продовольственный ритейл в список наиболее пострадавших отраслей. Также Мишустин призвал финансовые учреждения активнее включаться в программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат в пострадавших из-за коронавируса отраслях.

«Сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям наиболее пострадавших отраслей», — подчеркнул председатель правительства.

По словам премьер-министра, президент РФ Владимир Путин уже поручил выделить деньги на поддержку авиаперевозок. Глава кабмина попросил отраслевые министерства подготовить соответствующие предложения по сфере строительства, гражданско-авиационной и легкой промышленности.

Кроме того, председатель правительства поручил ежедневно мониторить ситуацию с выдачей льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Глава Минэкономразвития Максим Решетников пообещал жесткий контроль в данной сфере. Отметим, что министр уже лично проверил, как обстоит ситуация с выдачей «нулевых» кредитов предпринимателям. Для этого глава Минэкономразвития лично позвонил в два крупнейших банка, пишут «Известия».

Напомним, 15 апреля Владимир Путин рассказал о новых мерах для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Глава государства предложил предоставить предпринимателям безвозмездную помощь для выдачи зарплат, пишет НСН.