Инфекционист исключил влияние очередей в метро на рост числа заболевших коронавирусом

Москва, 16 апреля. Очереди на входе в московское метро из-за введения пропускного режима не могли повлиять на рост числа заболевших коронавирусом в столице, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

По словам инфекциониста, очереди в метро не добавили положительных эмоций. Однако ситуация в метро не могла оказать существенное влияние на рост числа заболевших коронавирусом.

Никифоров объяснил, что тесты на коронавирус выявляют все больше бессимптомных носителей заболевания. Это хороший знак с точки зрения стабилизации экономической обстановки, подчеркнул врач.

В первый день введения пропускного режима из-за распространения коронавируса в московском метро образовались очереди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не считают, что московская полиция не справляется с проверкой пропусков. Песков добавил, что не стоит делать выводы по итогам первого утра после введения пропусков. Он отметил, что трудности в передвижении по городу и с проверкой пропусков возможны, необходимо наработать алгоритм действий. Представитель Кремля объяснил введение пропускного режима недисциплинированностью жителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 16 апреля, в мире достигло 2,088 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 134 тысячи человек.

В России число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 27938. За сутки выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1370 новых случаев, при этом днем ранее число выявленных случаев коронавируса в Москве составило более 1400.