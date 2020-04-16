Плановую вакцинацию приостановили в России из-за коронавируса

Москва, 16 апреля. Плановая вакцинация детей и взрослых приостановлена в России из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, временно нельзя сделать плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок и иммунизацию по эпидпоказаниям.

«Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС слова Кузнецова.

Представитель Минздрава уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется, сообщил НСН.

В Роспотребнадзоре также считают временный отказ от вакцинации целесообразной мерой в нынешней ситуации с коронавирусом, отметил «Царьград».

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки зарегистрировали 3448 новых случаев заражения. Всего в стране больны пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, 27 938 человек в 84 регионах. За весь период выздоровели 2 304 пациента, 232 человека скончались от инфекции.

Российские власти мгновенно приняли меры по противодействию распространения коронавируса. В частности, в стране запрещены массовые мероприятия, закрыты бары и рестораны, кинотеатры и театры. До конца месяца действует «нерабочая неделя», работают только жизненно необходимые предприятия.