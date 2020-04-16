Исинбаева поразила подписчиков кардинальной сменой имиджа

Москва, 16 апреля. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и заслуженный мастер спорта РФ Елена Исинбаева поразила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Спортсменку, которая в июне отпразднует 38-летие, все привыкли видеть с естественным, темным цветом волос. Однако обладательнице 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, по всей видимости, наскучил ее внешний вид, и она решилась на серьезные перемены.

Фотографию в новом, непривычном образе Исинбаева опубликовала на своей странице в Instagram и сопроводила ее строками из песни рок-группы «Кино» «Хочу перемен!».

«Перемен требуют наши сердца», — написала спортсменка.

Подписчики осыпали прославленную спортсменку многочисленными комплиментами.

«Вот это огонь!» — восхитилась kiseleva_krd_vlg.

«Супер! Елена, вы неотразимы!» — похвалила irina_tishkina28.

«Когда девушка меняет прическу — это к большим переменам в личной жизни!!» — заметил пользователь под ником stopvorbusiness.

Напомним, что Исинбаева замужем за метателем копья и членом сборной России Никитой Петиновым. Свадьбу спортсмены сыграли в 2014 году. В том же году у них родилась дочь Ева. А спустя четыре года на свет появился мальчик Добрыня.

Недавно прическу сменила дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса 25-летняя Таллула Белль Уиллис. Звездный отец побрил девушку машинкой. Новый образ нужен был ей для фотосессии.