Разин обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже хитов, назвав «банальными ворюгами»

Москва, 16 апреля. Продюсер Андрей Разин обвинил примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и певца Валерия Леонтьева в краже его песен, назвав их «банальными ворюгами». Об этом он рассказал в социальной сети Instagram.

Бывший ппродюсер «Ласкового мая» уточнил, что популярные отечественные исполнители Алла Пугачева и Валерий Леонтьев являются «пиратами». Так, Разин упрекнул Пугачеву в перепевке композиции «А где-то там идут дожди». Изначально композиция была написана специально для продюсера Валерием Разумовским. Пугачева, по словам Разина, не спрашивая разрешения, представила свой вариант песни. Альбом с записью Разина появился в 90-х, в исполнении певицы трек прогремел десятилетие спустя.

Кроме того, Разин подчеркнул, что Валерий Леонтьев перепел «Эльдорадо». Продюсер объяснил, что за эту композицию заплатил Юрию Чернавскому большие деньги. Разин считает, что в копилке Пугачевой и Леонтьева появились новые хиты, за которые продюсер не получил ни копейки.

Ранее Андрей Разин рассказал о финансовых трудностях, с которыми в ближайшее время столкнутся звезды российского шоу-бизнеса.

По его словам, карантинные меры, которые были введены в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, привели к отмене концертов российских артистов. Он также добавил, что через полгода звезды российской эстрады скатятся в нищету и будут вынуждены продавать свои вещи с аукциона, чтобы свести концы с концами.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.