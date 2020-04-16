На Украине объяснили, почему МВФ не дал Киеву отсрочку по кредиту

МВФ поставил Украине жесткие условия, на которых Киеву придется расплачиваться «всем, что у страны еще осталось». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Украина мимо

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга перед фондом для 25 стран-членов в связи с пандемией нового типа коронавируса. Об этом говорится в сообщении МВФ.

Подобное решение может быть принято в отношении еще четырех государств. На данный момент Украина не получила отсрочку по обслуживанию долга.

На отсрочку платежей за счет учрежденного Международным валютным фондом специального траста уйдет 213 миллионов долларов. Руководство МВФ объявило сбор средств, который даст возможность отсрочить на два года платежи. Для этого потребуется сумма в 1,4 миллиарда долларов, 185 миллионов долларов уже собрано.

В число стран, которых коснется отсрочка долга, входят Гвинея-Бисау, Малави, Чад, Того, Афганистан, Буркина-Фасо, Бенин, Гаити, Гамбия, Демократическая республика Конго, Коморские острова, Йемен, Либерия, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Мали, Мозамбик, Непал, Таджикистан, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея, Соломоновы острова, Центральноафриканская республика.

Придется платить

Как отметил Евгений Голышкин, МВФ действует по своей наработанной схеме выкачивания всех возможных ресурсов со стран-«партнеров». Украине дали четко понять: «У вас есть чем платить, ускоряйте процессы продажи своей земли!», уверен украинский политолог.

«Сейчас в украинской политике между разными политическими силами происходят дебаты по вопросу «А кто же сдал страну в кредитную петлю?». Взаимные обвинения и разоблачения не решают ключевого вопроса. МВФ категорично поставил такие условия, при которых Украине придется рассчитываться в буквальном смысле всем, что у нее еще осталось. В первую очередь плодородными землями сельскохозяйственного назначения», — пояснил Евгений Голышкин.

Экономика Украины уже который год находится на спаде. Подачки от МВФ нужны просто для латания дыр и снижения хоть в какой-то мере социального напряжения, говорит эксперт.

«Популисты из команды Зеленского говорят, что все под контролем, а нынешний кредит нужен для экономического прорыва. Все это, конечно же, не так, и опасная тропа, по которой вели страну разные лагеря майданной власти, привела народ под полное внешнее управление», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству.