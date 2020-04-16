Инфекционист рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Москва, 16 апреля. Пик эпидемии коронавируса в России может наступить в июне или июле. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.
«Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне–июле», — сказал он.
Врач отметил, что число заболевших с каждым днем будет увеличиваться, однако пугаться этих цифр не стоит.
«Количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — констатировал Малышев.
Инфекционист подчеркнул, что многие пациенты переносят коронавирус без симптомов — в начале эпидемии таких заразившихся было 10–30%, а сейчас доля подобных случаев увеличилась до 50%.
«Увеличивается количество переболевших, это неплохо», — отметил инфекционист.
Также Малышев рассказал, что сейчас в мире более 70 научных коллективов работают над вакциной, однако она будет создана не раньше, чем через год–полтора.
Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Сейчас число заразившихся по всему миру превысило два миллиона человек.
По данным на 16 апреля, в России зарегистрировано 27938 случаев, сообщает «Царьград». За весь период эпидемии выздоровели 2304 человека, 232 пациента скончались.
Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что «нулевым пациентом» с COVID-19 стал сотрудник лаборатории в Ухани, пишет Infox.ru. При этом некоторые эксперты считают, что ответственость за создание вируса несут США. Так, ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в Соединенных Штатах и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.