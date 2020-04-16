Инфекционист рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Москва, 16 апреля. Пик эпидемии коронавируса в России может наступить в июне или июле. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне–июле», — сказал он.

Врач отметил, что число заболевших с каждым днем будет увеличиваться, однако пугаться этих цифр не стоит.

«Количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — констатировал Малышев.

Инфекционист подчеркнул, что многие пациенты переносят коронавирус без симптомов — в начале эпидемии таких заразившихся было 10–30%, а сейчас доля подобных случаев увеличилась до 50%.

«Увеличивается количество переболевших, это неплохо», — отметил инфекционист.

Также Малышев рассказал, что сейчас в мире более 70 научных коллективов работают над вакциной, однако она будет создана не раньше, чем через год–полтора.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Сейчас число заразившихся по всему миру превысило два миллиона человек.

По данным на 16 апреля, в России зарегистрировано 27938 случаев, сообщает «Царьград». За весь период эпидемии выздоровели 2304 человека, 232 пациента скончались.

Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что «нулевым пациентом» с COVID-19 стал сотрудник лаборатории в Ухани, пишет Infox.ru. При этом некоторые эксперты считают, что ответственость за создание вируса несут США. Так, ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в Соединенных Штатах и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.