Сирия, 16 апреля. «Хайят Тахрир аш-Шам» реформирует свою судебную систему в Большом Идлибе. Неизвестные совершили покушение на бывшего боевиками «Южного фронта» в Даръа. Сирийская армия проводит новый этап работ по разминированию в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проведут работы по разминированию в Дамаске.

ВС Турции и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков на севере Ракки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): направит около пяти тысяч боевиков в зоны контроля «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ночью обстреляла позиции сирийской армии в Идлибе.

Провинция Дамаск

Военные источники агентства SANA сообщили, что инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии приступили к очередному этапу работ по разминирования на востоке Дамаска. Работы в районе Аль-Кабун продлятся до 14.00, во время которых саперы с металлоискателями исследуют подвалы домов и школ. Напомним, в Восточной Гуте находился анклав вооруженных группировок «Джейш аль-Ислам», «Фейлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Весной 2018 года боевики согласились сдать оружие и вместе с семьями выехать в провинцию Идлиб. Однако до сих пор местные жители сообщают о найденных схронах с оружием и минах-ловушках.

Провинция Даръа

«Спящие ячейки» боевиков совершили вылазку в поселке Тасиль. В результате перестрелки был ранен мужчина по имени Ваиль Хафез. Как сообщает источник, в прошлом Хафез состоял в «Южном фронте». Ответственность за попытку покушения возлагают на бывших членов «Южного фронта». В 2018 году группировка распалась после подписания мирного соглашения с официальным Дамаском. Однако, по мнению военных аналитиков, наиболее радикальные члены группировки продолжили антиправительственную деятельность с поддержкой сил международной коалиции во главе с США.

Провинция Идлиб

Согласно информации военного источника агентства Al Masdar, в районе поселения Аль-Бара и высот Джебель аз-Завия по-прежнему отмечаются боестолкновения между террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками. По информации источника, ночью террористы открыли огонь по опорным пунктам армии у Аль-Бара, после чего подразделения САА открыли огонь по укрепленным огневым точками боевиков из тяжелой артиллерии.

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь», «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустила заявление об аресте своих боевиков в Идлибе. Задержанные записали видеообращения к турецким военнослужащим с угрозами, в котором пообещали обезглавить любого турецкого солдата, который проникнет в зоны их контроля в составе патруля или как-то иначе. Источник также сообщил, что группировка подписала соглашение с турецкой стороной об изменении системы правопорядка в Идлибе. В ближайшее время туда будут введены 5 тысяч боевиков подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии», которые будут обеспечивать правопорядок. Назначения прокуроров и шариатских судей также будет происходить с ведома Турции.

Провинция Ракка

К западу от города Айн-Исса продолжились столкновения на линии разграничения сил протурецких группировок и курдских бандформирований. Сообщается об обстреле позиций «Демократических сил Сирии» со стороны турецкой армии в деревне Аль-Халидия. Как передает агентство Furat Post, пока информации о потерях курдских боевиков в живой силе и боевой технике не поступало.