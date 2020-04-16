Богатые туристы закатили вечеринку на Бали с русскими моделями во время пандемии

Денпасар, 16 апреля. Туристы устроили шумную вечеринку на вилле на Бали в разгар пандемии, ослушавшись рекомендаций местных властей, чем вызвали критику со стороны жителей.

Как сообщает Daily Mail, египтянин Махмуд Аттия устроил вечеринку по случаю своего 21-летия на вилле в Денпасаре. Виновник торжества признался, что не ожидал такого количества гостей.

В Сеть попало видео с вечеринки. На кадрах видно, что все помещения забиты развлекающимися гостями, в том числе русскими моделями.

После публикации видео в соцсетях на организатора вечеринки обрушилась волна критики со стороны местных жителей. Они обвинили его в нарушении предписания властей из-за пандемии и потребовали покинуть страну.

«Если ты не можешь следовать правилам, возвращайся в свою страну», — писали в соцсетях.

Аттия извинился перед местными жителями, заявив, что уважает принятые властями меры по борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 16 апреля, в мире достигло 2,088 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 134 тысячи человек.