Житель Татарстана мастерит деревянные маски для защиты от вируса. ФАН-ТВ

Житель города Мамадыш республики Татарстан изготавливает деревянные маски для защиты от вирусов. Радик Гурьев по профессии педагог. Три года занимается резкой из фанеры. Для этого есть и все необходимое оборудование: фрезерный станок, 3D-принтер. Еще до эпидемии, когда люди стали закупаться медицинскими масками в аптеках, Радик решил изготавливать собственные — из изоспана. Они тоже были одноразовыми. Такие изделия раздал своим коллегам из местного Дома детства и юношества. А позже задумался о разработке многоразовой маски. Решил использовать уже знакомый материал — фанеру.

«Заработать на этом — не было такой идеи. Я просто вдохновился и просто взял, начертил и вырезал. А себестоимость — лист фанеры где-то 50, 52 рубля, который вот 60 х 30, если учесть резку, около 120 рублей выходит», — объясняет педагог.

На изготовление одной деревянной маски, рассказывает Радик, уходит больше часа. Сначала вытачивает отдельно все детали, потом их склеивает. Предусмотрен и съемный дозатор с клапаном, а в качестве фильтра резчик предлагает использовать обычный ватный диск.