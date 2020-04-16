Семчев поделился секретом похудения в самоизоляции

Москва, 16 апреля. Заслуженный артист РФ Александр Семчев, сбросивший около ста килограммов, поделился секретом похудения в самоизоляции.

Известный актер театра и кино 16 апреля празднует 51-летие. Год назад Семчев избавился от мешающего ему веса и изменился настолько, что его не узнали даже коллеги.

Способ питания, который выбрал артист, подходит и для похудения в самоизоляции. Как рассказал актер, он стал есть дробно, налегать на овощи, например, кабачки и брокколи, а также на рыбу и морепродукты. А вот крупы у Семчева были на последнем месте. Пищу актер готовил в духовке, а за один прием употреблял не более 300 граммов.

Артист признался, что у него изменились вкусовые пристрастия. Раньше он любил жареную картошку, а теперь пристрастился к капусте и супам.

«У меня все хорошо, несмотря на эпидемию. Жизнь все равно продолжается. Люди и войну, и бубонную чуму пережили. И это тоже переживем», — цитирует актера KP.Ru.

Режим самоизоляции введен в регионах России из-за распространения коронавирусной инфекции, которая унесла жизни уже более 134 тысяч человек практически по всему миру.

Заболели коронавирусом и многие известные личности. Например, американская певица Pink, российский исполнитель Лев Лещенко, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Как пишет Infox.ru, переболел COVID-19 и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Медучреждение в московском поселке предназначено для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.