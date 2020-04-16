Экс-футболист сборных РФ и Украины поскандалил с полицией в Киеве из-за карантина

Киев, 16 апреля. Бывший игрок сборных России и Украины Олег Саленко поскандалил с украинской полицией из-за нарушения карантина в Киеве.

Журналисты сняли спортсмена, участвовавшего в футбольном матче на спортивной площадке в Киеве. По словам репортеров, более 15 человек без средств индивидуальной защиты играли в футбол в то время, когда в стране запрещено собираться группами более десяти человек.

Футболистами заинтересовалась полиция. После чего большинство спортсменов покинули поле, однако правоохранители продолжили разговор с оставшимися на стадионе спортсменами.

«Стыдно не знать таких людей. Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги надо платить. Я хочу раз проучить эту систему. Эту систему надо проучить», — сказал бывший игрок сборных РФ и Украины.

На поле также присутствовал экс-игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун. Он заявил, что «нет никакого коронавируса, ребята». По его словам, он ходит по улице без маски принципиально.

Саленко также успел поругаться с журналистами. Он обвинил их в том, что они хотят сделать себе имя за его счет.

Как пишет Tribuna.com со ссылкой на «Контролер», полиция хотела составить протокол на Саленко за нарушение карантина, но обошлось все предупреждением.