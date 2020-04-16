Клишас рассказал, почему День окончания Второй мировой можно отмечать 3 сентября 

Москва, 16 апреля. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что не согласен с аргументами Совета по правам человека при президенте РФ, попросившим отклонить законопроект, переносящий дату окончания Второй мировой войны.

Ранее правозащитники выступили против празднования окончания Второй мировой войны 3 сентября. В этот день в 2004 году в результате теракта в Беслане погибли 333 человека. Среди погибших были 186 детей и 11 сотрудников полиции.

Как пишет РИА Новости, Клишас напомнил, что день воинской славы нельзя считать праздником.

«Это не карнавал, в первую очередь это день памяти павших во Второй мировой войне», — подчеркнул он.

Он напомнил, что в советское время датой окончания Второй мировой считалось именно 3 сентября.

«В Совете Федерации с огромным уважением относятся к памяти всех невинно убиенных террористами в Беслане и родственникам жертв этой трагедии. Никакого противоречия я здесь не вижу», — подчеркнул сенатор.

Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В пояснительной записке, опубликованной на сайте ГД, уточняется, что датой окончания Второй мировой войны должно быть именно 3 сентября, потому что решающий вклад в ее завершение внесла именно победа Советского Союза на Японией. В документе подчеркивается, что принятие этого закона было важно для сохранения исторической справедливости.

Напомним, советско-японская война или «вторая русско-японская война» была объявлена 8 августа 1945 года и завершилась победой советской армии и подписанием Акта о капитуляции Японии.