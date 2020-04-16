Путин поручил правительству оценить меры по борьбе с коронавирусом в регионах

Москва, 16 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета оценить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые принимаются в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению COVID-2019 в регионах России, он опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно одному из пунктов, Кабмину РФ и рабочей группе Госсовета поручено провести анализ принимаемых мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержке экономики и дать оценку из достаточности.

«А также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер», — говорится в поручении.

Доклад должен быть представлен до 20 апреля, а далее — еженедельно. Ответственными за выполнение поручения президента назначены глава правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что число заболевших COVID-19 в РФ превысило отметку в 27 тысяч. За сутки выявлено более трех тысяч новых случаев заражения в 78 регионах, пишет «Ридус».

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в Китае в декабре прошлого года, унесла жизни уже более 131 тысячи человек практически по всему миру. Заболели, по данным на 16 апреля, свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах РФ введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.