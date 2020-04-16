Коронавирус 16 апреля в РФ и мире: статистика, США установили новый антирекорд

Количество смертей пациентов с новым типом коронавируса в Соединенных Штатах Америки продолжает расти, Госдеп потребовал от Китая прозрачности в вопросе распространения вируса. Подробнее о ситуации в мире — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация с распространением коронавируса в мире на утро 16 апреля

— Всего зараженных: 2 046 357 (+44 344 за сутки); — скончались 131 356 (+4 596 за сутки) человек; — выздоровели 506 684 (+21 807 за сутки) пациента.

Данные по России на утро 16 апреля

На 16 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 27 938 (+3 448), выздоровело 2 304 (+318), умерло 232 (+34). Лидирующие позиции по числу заболевших остаются у Москвы (+1 370), Московской области (+467) и Санкт-Петербурга (+154).

Данные по Украине на 16 апреля

По информации министерства здравоохранения, официально на территории Украины было зарегистрировано 4161 (+397 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 116 человека (+8 за сутки), выздоровело 186 (+67 за сутки).

Наибольшее количество заболевших сегодня в Черновицкой области (662), Киеве (644), Ивано-Франковской (401) и Тернопольской областях (333).

Антирекорд США

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, около 2,5 тысяч человек с новым типом коронавируса скончались за день на территории Соединенных Штатов. Для США и всего мира это новый антирекорд.

Сообщается, что за сутки умерли 2 494 человека с коронавирусом. Таким образом, общее число смертей превысило 28,3 тысячи, а число подтвержденных случаев заболевания составило более 637 тысяч.

Соединенные Штаты удерживают лидерство в мире по обоим показателям.

США давят на Китай

Государственный секретарь США Майк Помпео снова потребовал от Китая прозрачности в вопросе возникновения пандемии нового типа коронавируса.

«Мы знаем, что вирус возник в китайском Ухане. Мы знаем, что там есть Уханьский институт вирусологии всего в нескольких милях от рынка. Еще предстоит многое узнать, и власти США усердно работают над тем, чтобы это узнать. Нам нужно, чтобы КНР раскрыла информацию», — заявил Помпео.

Он обвинил руководство Китая в том, что они знали о вирусе еще до того, как о нем стало известно широкой аудитории. Из-за этого вирус быстро распространился по всему миру.

При этом Помпео не стал подвергать или опровергать публикацию американских СМИ о том, что коронавирус был разработан в лабораторных условиях в Ухане.