Службы выдачи пособий в Нью-Йорке разрываются на части от наплыва миллионов американцев

Нью-Йорк, 16 апреля. Граждане Соединенных Штатов столкнулись с огромными очередями за пособиями, которые обещали дать им американские власти, сообщил житель Нью-Йорка Виталий Куприя. По его словам, службы выдачи пособий разрываются на части от наплыва миллионов американцев.

По его словам, уже месяц прошел с введения в Нью-Йорке карантина, и у многих жителей начинают сдавать нервы. Государство обещало выплатить пособия, однако получить их оказалось не так-то просто, как ожидалось.

Сто тысяч сотрудников службы пособий по безработице не успевают обработать сообщения и звонки миллионов американцев. Основная часть подачи заявлений происходит онлайн, однако сайт постоянно падает, а телефон просто разрывается на части.

Куприя решил связаться со службой по телефону. По его словам, он стоял в очереди на телефоне три с половиной часа. Более того, его проблему так и не удалось решить, и уже несколько дней он пытается встать в очередь. По словам местного жителя, таких людей в штате очень много.

По его словам, больше всего страдают семьи. Для обычных американцев пособия по безработице не дают относительного финансового прироста. Если человек живет один или с партнером, то выплаты вполне имеют смысл, но если у него семья, то проблема порой кроется даже не в деньгах.

«Довольно сложно развлекать своих детей 24/7. Это вполне бытовые проблемы, но они могут привести к довольно плачевным результатам, если смотреть на опыт Китая, где количество разводов резко возросло после отмены карантина», — написал Куприя в статье для iReactor.

По его словам, все чаще ходят разговоры об открытии школ и других учреждений. Политики считают, что в связи с тем, что дети легко переносят коронавирус, им безопаснее быть в школах. Однако остается другой вопрос — их родители, которые могут подцепить инфекцию от своих чад.

Президент США Дональд Трамп, как пишет Куприя, прикладывает много усилий для того, чтобы конгресс решил отменить карантин до 15 мая хотя бы для школ и публичных мест, например, парков. Мужчина считает, что в Нью-Йорке, скорее всего, карантин продлят до лета.