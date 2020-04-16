Президент ежедневно усиливает меры поддержки в России

Условия борьбы с пандемией коронавируса требуют от государства максимально эффективных и быстрых решений для стабилизации и оптимизации социально-экономической системы. Ускоренные темпы работы демонстрируют сегодня российское правительство и президент страны Владимир Путин, который в ежедневном режиме дает новые поручения по расширению мер поддержки населения, в первую очередь касающиеся сферы бизнеса.

«Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов», — сказал ранее глава государства.

Так, в последнем обращении к нации по поводу пандемии Путин поручил правительству совместно с Центральным Банком в течение пяти дней разработать расширенную программу поддержки бизнеса, нацеленную на сохранение занятости и доходов граждан. Таким образом, помимо отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, а также отмены всех проверок и введения моратория на банкротство предприятий со стороны кредиторов, предприниматели смогут воспользоваться новой материальной помощью государства и при этом избежать массового увольнения людей.

Уже 15 апреля на совещании с членами правительства Путин заявил о готовности государства безвозмездно перечислять компаниям минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. Единственным условием для получения такой помощи является сохранение рабочих мест на предприятиях на уровне не менее 90% по состоянию на 1 апреля.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — пояснил президент.

Важно отметить, что изначально меры поддержки бизнеса не включали в себя, например, отсрочку по страховым взносам, которые ранее указом президента были сокращены вдвое — с 30% до 15%. Однако после встречи с предпринимательским сообществом Путин принял решение об отсрочке по уплате этих взносов для предоставления бизнесу дополнительных финансовых ресурсов на время кризиса.

Подтверждением быстрой реакции президента на ежедневно меняющуюся ситуацию в экономике России стало также его заявление о предоставлении бизнесу гарантий Внешэкономбанка (ВЭБ) в размере не менее 75% от кредита. Честно признав, что мера по выдаче банками кредитов под 0% для предприятий работает не столь эффективно, Путин за считанные дни скорректировал ее в интересах предпринимателей, а через них — в интересах всего работающего населения.

Кроме того, глава государства поручил правительству рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды на период пандемии. Такая помощь призвана частично субсидировать представителям малого и среднего бизнеса стоимость доставки.

Быстро реагируя на вызовы, которые ставит перед страной распространение коронавируса, президент требует того же и от всех органов власти. По словам Путина, любое промедление будет расцениваться как преступная халатность, направленная против благополучия граждан.

На прошлой неделе президент в третий раз обратился к нации по поводу COVID-19. Путин напомнил о мерах поддержки населения в нынешних обстоятельствах. Часть из них по поручению главы государства уже значительно расширена. Так, все граждане, потерявшие работу, начиная с 1 марта автоматически будут получать максимальное пособие по безработице — 12 тысяч 130 рублей. Для родителей, который в связи с пандемией остались без работы, предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты в три тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет.