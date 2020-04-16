Брежнева восхитила фанатов обнаженным фото

Москва, 16 апреля. Певица Вера Брежнева проводит время в самоизоляции плодотворно и не забывает заботиться о своей фигуре. Звезда рассказала поклонникам о голодной диете и восхитила подписчиков откровенным фото.

Брежнева поделилась с фанатами откровенной фотографией – певица предстала перед поклонниками топлесс, прикрыв грудь руками. Певица продемонстрировала шикарную фигуру и рассказала, как поддерживать форму.

Брежнева призналась, что практикует голодную диету. По словам певицы, она устраивает себе мягкие разгрузочные дни. Звезда не ест красное мясо — только птицу, рыбу, яйца.

«В свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок, глютен, сахар и все молочные продукты. Получаются веганские дни», — написала Брежнева.

В рационе певицы остаются крупы, овощи, бобовые, орехи, семена и фрукты. Брежнева рассказала, что устраивает разгрузочные дни один-два раза в неделю и пьет много воды. При этом физическая нагрузка не меняется.

«Ничего не меняется. Просто облегченное питание», — отметила звезда.

Поклонники певицы поблагодарили ее за полезные советы и рассыпались комплиментами из-за обнаженного фото.

«Веееера, бооомба фото», — написала erochkabalan1.

Брежнева живет в самоизоляции вместе с супругом, композитором и продюсером Константином Меладзе. Он уверяет, что между ними царит полная идиллия. Брежнева призналась, что рада проводить время на самоизоляции вместе со своими близкими, и между ними не возникает ссор. Компанию паре составила дочь Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана Сара.