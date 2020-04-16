Сотрудники МЧС дезинфицируют Ленинградский вокзал. ФАН-ТВ

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России продезинфицировали Ленинградский вокзал в Москве. Обработку проводили и внутри, и снаружи — на прилегающей территории. Пол, эскалаторы, лифты, перроны, окна — всего специальным раствором обработали около 20 тысяч квадратных метров. Дезинфекцию транспорта, вокзалов и других социально значимых объектов сейчас проводят по всей России. Это меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России проводится дезинфекция Ленинградского вокзала в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Дезинфекция проводится хлорсодержащими препаратами, абсолютно безвредными для людей», — отметил сотрудник ведомства.