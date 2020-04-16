Брутер объяснил, зачем Трамп отправил аппараты ИВЛ в Россию

В США не переживают из-за количества зараженных и умерших от коронавируса граждан, поэтому президент Дональд Трамп решил отправить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию, где в разы меньше заболевших, демонстрируя, что там «все плохо». Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Брутер.

Американский лидер сообщил о готовности помочь России и другим странам борьбе с распространением коронавируса, отправив туда аппараты ИВЛ.

«Мне кажется, России понадобятся аппараты ИВЛ. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американская помощь также может быть направлена в Италию, Испанию и Францию. По словам Трампа, Вашингтон будет готов к отправке аппаратов ИВЛ, как только в стране будет налажено собственное производство.

Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что данное заявление на самом деле является провокацией.

«Трамп не может говорить, что Америка плохая, а Россия хорошая. Поэтому он придумал формулу, которая соответствует тому, что он хочет распиарить. Для него важно объявить, что в России всегда все плохо, и он это в доступной форме продекламировал», — рассказал Брутер в интервью ФАН.

При этом политолог подчеркивает, что в США действительно не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и американская медицина не рассчитана на эпидемии.

«Их медицина может быть очень хорошей и дорогой в зависимости от того, сколько у вас есть денег. А что касается пандемии, то, по мнению владельцев американских страховых пакетов и контор, они [страховые пакеты] не рассчитаны на людей с низким достатком. Поэтому когда эпидемия распространилась по США, она затронула людей низкого и среднего достатка. Америка не очень переживает по этому поводу, поскольку американское элитное мнение заключается в том, что эти люди должны выживать сами по себе. И сейчас мы видим, что такое большое количество смертельных случаев в США не вызывает какой-то широкой общественной огласки», — объяснил собеседник ФАН.

Однако США вряд ли поставят много аппаратов ИВЛ в Россию и другие страны, утверждает Брутер. К тому же, по его словам, это не вызовет снижения рейтингов Трампа.

«Нет прямой связи между количеством новых аппаратов и количеством смертных случаев. К тому же американское общественное мнение, не представленное в элите, всегда очень скрыто от СМИ. Люди, которые страдают от коронавируса, не в состоянии выразить единое мнение», — отметил политолог.

Напомним, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 16 апреля, в мире более 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 134 тысячи.

Ранее Россией в США был направлен груз медицинских принадлежностей, который включал также аппараты ИВЛ. Кроме того, МИД РФ и Госдепартамент США заявили о намерении помогать друг другу в борьбе с последствиями пандемии.